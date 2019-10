I convocati e le parole di mister Lopez alla vigilia di Potenza – Viterbese

loading...

NewTuscia – VITERBO – “Abbiamo recuperato energie mentali e fisiche dalla partita di domenica scorsa contro la Vibonese, gara durante la quale abbiamo speso moltissimo. Tra i nostri undici titolari non ci saranno grosse novità anche se per la gara di domani abbiamo altri due indisponibili, Culina e Besea. Entrambi hanno accusato dei piccoli problemi fisici dopo la gara disputata con la Vibonese.

Andremo a Potenza per giocarcela, come abbiamo sempre fatto, faremo una grande prestazione in un campo ostico. Il Potenza, infatti, ha subito solamente due goal nelle ultime sette partite e ha perso solamente due volte nel 2019. Abbiamo studiato al meglio il nostro avversario e i nostri giocatori ci metteranno il cuore, come sempre. I ragazzi mettono sempre loro stessi in campo dando il 100% in ogni occasione e tutto ciò che abbiamo fatto finora ne è la prova”.

L’elenco dei convocati gialloblu: Antezza, Atanasov, Baschirotto, Bensaja, Bezziccheri, Bianchi, De Giorgi, Errico, Maraolo, Markic, Milillo, Molinaro, Pacilli, Pini, Ricci, Sibilia, Svidercoschi, Urso, Vitali, Volpe, Zanoli.

A.S. Viterbese Castrense