Tarquinia, si è spenta la dottoressa Mariolina Cataldi Dini

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. Il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, profondamente colpito dalla notizia di questa mattina e dispiaciuto, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia della dottoressa Mariolina Cataldi Dini, venuta a mancare all’affetto dei propri cari nella giornata di oggi. Già direttrice del Museo Nazionale Tarquiniense, funzionario di zona della Soprintendenza Archeologica e membro onorario della Società Tarquiniense di Arte e Storia, la ricordiamo anche come autrice e scrittrice di numerose pubblicazioni e citata come fonte in moltissime altre, ha contribuito alla cultura del nostro territorio anche nella sua veste di studiosa ed importante conoscitrice delle peculiarità archeologiche della zona.

“Ricordo con quanto studio, sacrificio e amore per Tarquinia si è dedicata con me al conferimento del titolo Unesco della Necropoli Monterozzi. Un lavoro encomiabile di cui le saremo sempre eternamente grati”

Le esequie si svolgeranno domani, alle 12:30, al tempietto Egizio al cimitero del Verano funerali laici.