“Lo statuto di Celleno del 1572”: presentazione del libro sulla storia del misterioso e affascinante Borgo Fantasma

NewTuscia – CELLENO – Sabato 5 ottobre alle ore 10:30 il “Borgo Fantasma” di Celleno – indicato recentemente dal Telegraph fra i borghi fantasma più belli d’Italia – sarà la suggestiva cornice per la presentazione del libro “Lo statuto di Celleno del 1572” di Baciarello.

Quest’ultimo volume, frutto di anni di studio di innumerevoli fonti storiche, porta a compimento un lavoro iniziato da Baciarello molti anni orsono e che lo aveva condotto nel 2004 a scrivere un primo volume intitolato “Lo Statuto del comune di Celleno del 1457”, proseguito poi con la pubblicazione nel 2009 del volume “La comunità cellenese nel tardo medio evo (1300-1400)”.

Lo studioso ci offre oggi un quadro storico che parte affrontando i fatti che turbarono la vita del castello alla fine del ‘400, in seguito all’omicidio di Giovanni Gatti, torturato e ucciso per ordine papale nel 1496 dall’abbate di Alviano per essersi rifiutato di restituire il feudo.