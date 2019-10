“Etruschi sui valloni 1996-2019”. Nuovo allestimento del Museo delle Necropoli Rupestri a Barbarano Romano

loading...

NewTuscia – BARBARANO ROMANO -Il nuovo allestimento, in questo quadro, rinvigorisce la missione del museo “promotore e propulsore della ricerca, della tutela e della valorizzazione del comprensorio dal punto di vista storico”.

La visita museale è concepita come una passeggiata archeologica fra i luoghi che hanno segnato la storia antica di San Giuliano, dalla formazione villanoviana dell’insediamento alla fiorente fase etrusca, dalla conquista romana alla fortificazione medievale, raccontata attraverso gli oggetti più significativi provenienti dagli scavi iniziati all’inizio del Novecento. Tra i monumenti funerari di particolare rilevanza si ricordano il Tumulo Cima, la Tomba dell’Obelisco e la Tomba del Cervo, i cui corredi messi insieme per l’occasione danno maggiore forza all’unità del contesto, nonostante le ripetute violazioni dei saccheggiatori clandestini. Monumenti che oggi possono essere apprezzati nella loro interezza nel Parco e all’interno del Museo.

Il percorso del museo è quindi complementare e in stretta relazione con le escursioni esterne, in particolare con gli itinerari che attraversano la necropoli rupestre e le vie cave che tanto hanno suggestionato i visitatori di ogni tempo. “Un luogo che gli appassionati di antichità etrusche dovrebbero conoscere”, così circa duecento anni fa lo studioso e viaggiatore inglese George Dennis commentava la scoperta delle necropoli rupestri dell’Etruria interna. Oggi tale racconto non può escludere la visita al Museo archeologico di Barbarano Romano.

Info:

Museo delle Necropoli Rupestri

Via Sant’Angelo 2 – Barbarano Romano (Viterbo)

E-mail: museonecropolirupestri19@gmail.com

Parco Regionale Marturanum: 0761-414507

Coordinamento museo: 335-6175139 e 320-2137279