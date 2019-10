Aperto il bando per il Servizio Civile 2019/2020

loading...

NewTuscia – VITERBO – I giovani – in età compresa tra i 18 e i 28 anni – potranno candidarsi per quattro progetti in diversi settori: dall’assistenza alle persone fragili (minori, disabili, anziani, immigrati) all’educazione e promozione culturale fino alla comunicazione sociale. Il servizio civile rappresenta sempre di più un’esperienza altamente formativa e di grande valore etico per i ragazzi, oltre che la possibilità di poter mettere alla prova le proprie capacità e favorire un primo approccio con il mondo del lavoro.

I quattro progetti relativi al territorio viterbese, che troveranno attuazione all’interno delle sedi della Cooperativa Alicenova, vedranno i 14 volontari selezionati impegnarsi all’interno delle fattorie sociali di Nepi, Viterbo e Montalto di Castro, nel centro socio-riabilitativo per disabili “Luigi Capotorti” e nel centro di aggregazione giovanile di Tarquinia.

Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione esclusivamente online dei moduli di domanda che dovranno pervenire entro il 10 ottobre 2019 alle ore 14:00.

Per la candidatura sarà necessario avere uno SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di 2° livello, l’identità digitale per accedere – da PC, tablet e smartphone – a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione: l’elenco dei provider e le modalità di accesso sono consultabili all’indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Una volta ottenuto lo SPID i giovani potranno presentare la loro candidatura attraverso il portale del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale (https://domandaonline.serviziocivile.it): basta accedere con le credenziali SPID e proseguire la compilazione attraverso il form online.

È bene consultare periodicamente il portale del Consorzio Parsifal – o seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/consorzioparsifal/ – in modo da rimanere aggiornati in merito alle prove di selezione, che si terranno nei prossimi mesi. Per maggiori informazioni siamo a disposizione anche allo 0775.835037 o via mail: serviziocivile@consorzioparsifal.it

Consorzio Parsifal