Al via domani la 15a stagione concertistica dell’Università della Tuscia

NewTuscia – VITERBO – “Anche questo è un esempio concreto di quanto l’Università della Tuscia sia integrata nel tessuto sociale locale. La stagione dei concerti che torna da domani all’auditorium di S.Maria in Gradi è di alta qualità e importanza artistica e sicuramente continuerà” . Con queste parole il rettore Alessandro Ruggieri ha presentato l’evento che si svolgerà da domani al 21 maggio 2020. Dopo di lui il fondatore e direttore artistico delle stagioni concertistiche Franco Carlo Ricci ne ha evidenziato l’importanza artistica.

“Tantissime le richieste di esibizioni-ha detto- che sottolineano quanto questo evento sia tenuto in considerazione dagli artisti. 27 concerti e non 25 come le passate edizioni proprio per il notevole numero di domande a partecipare. 6 concerti con orchestre e cori; 15 gruppi cameristici; 6 concerti per pianoforte verranno proposti da domani 5 ottobre e fino alla fine di maggio. Sempre di sabato ad eccezione dell’ultimo appuntamento fissato per giovedì 21 maggio”. Poi Ricci ha tenuto a ringraziare l’Università della Tuscia e la Fondazione CARIVIT per il concreto sostegno che permette lo svolgimento ogni anno dei concerti. Ha inoltre evidenziato le preziose collaborazioni con molte istituzioni italiane e straniere: il “Premio Chopin” di Roma; il Rotary club di Roma; l’ISMEO (Istituto di Studi Mediterranei e Orientali); l'”Associazionme Maurizio Clementi” e altri ancora.

Anche quest’anno sono previsti crediti formativi per gli studenti che parteciperanno ai concerti. Presente anche il professor Stefano Ubertini, neo eletto alla più alta carica dell’Università. “E’ un importantissimo evento culturale e sociale-ha detto- che sarà mantenuto anche nei prossimi anni, così come ho scritto nel mio programma elettorale”.