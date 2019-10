Vitorchiano: campo da calcetto gratuito per i ragazzi del paese

loading...

L’impianto utilizzabile liberamente dal lunedì al sabato secondo l’orario stabilito

NewTuscia – VITORCHIANO – Il Comune di Vitorchiano ricorda che i ragazzi del paese possono utilizzare gratuitamente il campo da calcetto sito in Via Sandro Pertini, gestito dall’ASD DN. Tale possibilità, volta a favorire lo svolgimento di attività ludico-motorie, è attiva fin da settembre 2017 ed è rinnovata su base annuale. Il campo è utilizzabile dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle 17.00 con orario invernale e dalle 16.00 alle 19.00 con orario estivo.

Questa scelta dell’amministrazione comunale è nata dalla volontà di rispondere a una precisa richiesta dei ragazzi, in particolare degli adolescenti, per fornire loro un ulteriore spazio disponibile e per dare, al tempo stesso, una concreta risposta alla scelta, effettuata circa dieci anni fa e ritenuta sbagliata, di eliminare gli ampi giardini pubblici che erano presenti in Piazza Umberto I,

Per l’utilizzo del campo, i ragazzi vitorchianesi interessati (eccetto coloro che l’abbiano già fatto) sono tenuti a presentare una specifica liberatoria firmata dai propri genitori presso l’ufficio segreteria del Comune di Vitorchiano.

COMUNE DI VITORCHIANO