NewTuscia – ACQUAPENDENTE – L’isola ecologica, per il conferimento dei rifiuti ingombranti e per tutto ciò che non viene ritirato dal servizio di raccolta porta a porta, è in località Cufone, vicino al parcheggio del cimitero del capoluogo.

La gestione del centro di raccolta è svolta direttamente dal Comune di Ac quapendente con proprio personale.

Orario di apertura al pubblico:

da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.