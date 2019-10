Rappresentative Nazionali: i convocati tra le fila delle giovanili gialloblu

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La A.S. Viterbese è lieta di comunicare che il centrocampista centrale Contini Jacopo e il portiere Benvenuti Gabriele, entrambi della compagine Under 17 gialloblu, sono stati convocati per la Rappresentativa Nazionale Under 17 LegaPro. L’estremo difensore, allenato dal preparatore Ballatore, e il centrocampista si sono distinti durante le gare disputate in questo inizio di campionato e l’8 ottobre parteciperanno allo stage della Rappresentativa Under 17, contesto nel quale porteranno i colori della Viterbese e quelli del settore giovanile gialloblu a livello nazionale.