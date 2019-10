La Viterbese a sostegno della “Casa Famiglia” delle Piccole Suore della Sacra Famiglia

loading...

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese è al fianco della “Casa Famiglia” delle Piccole Suore della Sacra Famiglia in occasione dell’asta di beneficenza e della “Cena della Bontà” che si terrà sabato 12 ottobre alle ore 20,00 presso la Sala Funzionale della Parrocchia della Sacra Famiglia di Viterbo. La società ha messo in palio una maglia da gara autografata da Mamadou Tounkara, attaccante numero 9 gialloblu, che sin da subito ha espresso la sua volontà di dare un contributo all’iniziativa. Sarà possibile sostenere la Casa Famiglia partecipando all’asta che si terrà tramite i social media degli organizzatori della cena. Sui canali ufficiale della Viterbese verranno comunicate le varie modalità per partecipare all’asta.

Le parole del Direttore Generale Diego Foresti: “E’ con grande piacere che sosteniamo la Cena della Bontà. Abbiamo messo all’asta una maglia di Tounkara per dare un contributo concreto e aiutare la Casa Famiglia. Ci auguriamo che i tifosi partecipino e diano sostegno a questa iniziativa che ci sta veramente a cuore”

A.S. Viterbese Castrense