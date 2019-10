La Torrese pronta ad affrontare il Campionato 2019/20 di Seconda Categoria

SS. Torrese VS Grotte di Castro:

si comincia sabato 5 ottobre alle ore 15.30 al S. Caterina

NewTuscia – TORRE ALFINA (ACQUAPENDENTE) – Siamo ai nastri di partenza del campionato di seconda categoria e la SS. Torrese si prepara all’esordio, dopo le fatiche della preparazione iniziata lo scorso 30 agosto: ben cinque le amichevoli disputate dalla compagine grigio-amaranto, in cui si sono intraviste le trame di gioco di mister Alessandro Manucci.

Nel piccolo borgo di Torre Alfina ruota molta curiosità attorno alla squadra, che per la prima volta nella sua storia affronterà un campionato probante come quello di seconda categoria.

Tutti pronti dunque a sostenere la Torrese contro i ragazzi del Grotte di Castro, che faranno visita al Santa Caterina di Torre Alfina sabato 5 ottobre alle ore 15,30.

Una rosa migliorata con nuovi giovani innesti da Acquapendente e San Lorenzo Nuovo, che si sono ben inseriti in un gruppo locale già amalgamato lo scorso anno.

La società, rinnovata e ampliata nell’organico, non si pronuncia sul pronostico stagionale, ma filtra ottimismo per la grande fiducia riversata nell’allenatore e nella squadra, che comunque dovrà dimostrarsi all’altezza sul campo e conquistarsi l’onere di far parte di questo campionato, minuto dopo minuto di una stagione sicuramente avvincente.