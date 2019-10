“Dai Credito alla Lettura”: all’Unitus vengono premiati gli studenti più meritevoli

loading...

NewTuscia – VITERBO – E’ una cerimonia di premiazione degli studenti più meritevoli vincitori del premio “Dai Credito alla Lettura” quella che si svolgerà l’8 ottobre prossimo alle 12 all’aula 2 del complesso di S.Maria in Gradi per gli studenti del corso di laurea in Scienze Biologiche e il giorno successivo 9 ottobre sempre alle 12 al polo universitario di Civitavecchia in piazza Verdi,1.

E’ la prima edizione e è stata organizzata dal Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche prevede un premio che consiste in buoni per libri e viene consegnato a chi ha acquisito più cfu al primo anno. Sette per Scienze Biologiche e tre per Scienze Ambientali. Il direttore del DEB Giorgio Prantera e il presidente del Corso di Scienze Biologiche di Viterbo, la professoressa Sara Rinalducci, e quello di Scienze Ambientali professor Massimiliano Fenice hanno sottolineato che il Premio “Dai credito alla lettura” è stato istituito col fine di stimolare gli studenti a migliorare le loro performance di studio oltre che essere un modo di collaborare con i ragazzi nel loro percorso didattico.