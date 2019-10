Chiusura “pirotecnica” di “AGER 2.0” con i direttori dei musei di Cellere, Farnese e Ischia di Castro

loading...

NewTuscia – FARNESE – Si conclude sabato 5 ottobre il fortunato ciclo di eventi “Ager 2.0 – I direttori dei musei del Simulabo raccontano il territorio del lago di Bolsena”. Appuntamento alle 15.30 davanti al Comune di Farnese (piazza Vittorio Emanuele III). Protagonisti: il direttore del Museo archeologico di Ischia di Castro, Anna Laura, il dirigente tecnico della riserva naturale regionale “Selva del Lamone”, Antonio Baragliu e Marco D’Aureli, direttore del Museo del brigantaggio di Cellere. Maestro di cerimonia, come sempre, Antonello Ricci

Ager 2.0 è un progetto targato Simulabo (Sistema museale del lago di Bolsena) e Banda del racconto

DESTINAZIONE VALLEROSA

Sconfinamenti nel regno del brigante Tiburzi

Tra fascino delle rovine e paesaggi del pittoresco

Ultimo appuntamento con “Ager 2.0” il trekking narrativo targato Simulabo e Banda del racconto

Farnese – Giunge a conclusione, con il sesto itinerario, “Ager 2.0”, il trekking narrativo realizzato da Banda del racconto per conto del Sistema museale del lago di Bolsena. Teatro dell’ultima escursione sarà la località Vallerosa. Sito di importanza comunitaria, Vallerosa, di proprietà della comunità farnesana, insiste nel territorio comunale di Ischia di Castro. Terreno estremamente ricco di biodiversità ma anche di storie (da segnalare la cava di travertino dalla quale Antonio da Sangallo il Giovane prelevò materia prima per realizzare le architetture della distrutta città di Castro, a un tiro di schioppo dal luogo dell’escursione).

Ben tre, per la tornata, i musei al crocevia. A partire da quello di Farnese, che vedrà tra l’altro il battesimo del fuoco della nuova direttrice scientifica, l’archeologa Caterina Pisu. Al suo fianco Antonio Baragliu, storico dirigente della riserva naturale nonché carismatico conoscitore del territorio. Il museo archeologico di Ischia sarà rappresentato dalla direttrice Anna Laura. Mentre quello del brigantaggio di Cellere sarà in campo con l’antropologo Marco D’Aureli. Sarà proprio quest’ultimo, che per l’occasione giaca fuori casa, a offrire l’accordatura tematica della passeggiata. Al centro delle “pillole” scientifiche (di natura archeologica, botanica e storico-artistica) e dei racconti sarà proprio il leit motiv del brigantaggio maremmano e l’immaginario culturale che attorno ad esso ruota (la selva, le rovine).

La sesta puntata di “Ager 2.0” è inserita nel cartellone dei festeggiamenti organizzati per la felice ricorrenza del 25° anniversario della istituzione della Riserva naturale regionale “Selva del Lamone”.

A partire dalle ore 15, fino al momento della partenza, chi volesse potrà visitare il Museo civico “F. Rittatore Vonwiller”. Alle 15.30 l’abbrivio verso Vallerosa. Rientro previsto per le ore 18.30.

Ager 2.0″ è un progetto finanziato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 26/2009 riguardante la Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio. Info: 3913103629

Ma l’esperienza di Ager 2.0 non finisce qui. Le prossime settimane infatti vedranno gli uomini di Banda del racconto impegnati a fianco del regista Marco Marcotulli (onnipresente sul campo con le sue videocamere) per la realizzazione di sei clip video. Obiettivo: restituire momenti salienti delle singole uscite, lasciare traccia dei percorsi inaugurati a beneficio di potenziali futuri visitatori del territorio abbracciato dal Sistema museale del lago di Bolsena.