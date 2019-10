Assessore Troncarelli: “Complimenti a Ubertini e Ruggieri per il lavoro svolto”

loading...

NewTuscia – VITERBO – “Le mie più sincere congratulazioni a Stefano Ubertini, appena eletto nuovo rettore dell’Università degli Studi della Tuscia. Già direttore del Deim (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa), Ubertini si è sempre distinto per la passione e l’impegno profusi nel suo lavoro.

La sua elezione sono certa consentirà di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi per l’Unitus, nel segno della continuità con l’ottimo lavoro sinora svolto dal suo predecessore, Alessandro Ruggieri, che ringrazio per la serietà e la competenza dimostrate in questi anni alla guida dell’ateneo”. Così in una nota l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali della Regione Lazio, saluta il passaggio del testimone alla guida dell’Università degli Studi della Tuscia.