Vasanello. “Adottami”: giornate in canile e bonus spese per sensibilizzare all’adozione

NewTuscia – VASANELLO – Grande successo, a Vasanello, per “Adottami”, la campagna di sensibilizzazione, organizzata in collaborazione con l’Enpa, che si è tenuta recentemente nell’ambito del Vasanello Summer Village, progetto finanziato dalla Regione tra le iniziative “Lazio delle meraviglie – Estate 2019”.

Tante sono le persone che hanno manifestato il loro interesse verso i cuccioli che, per una giornata, sono potuti uscire dal canile e godere delle attenzioni e delle cure di grandi e piccini.

Proprio per donare un futuro migliore agli amici a quattro zampe, il comune sta organizzando delle giornate ad hoc, presso il canile di Vasanello, utili a promuovere la cultura dell’adozione e a combattere l’abbandono.

In via di approvazione, inoltre, uno specifico regolamento per incentivare gli adottanti attraverso un bonus di 500 euro da spendere in prodotti per animali e spese veterinarie.

“Il canile del nostro comune – dichiarano il sindaco Antonio Porri e l’assessore al benessere degli animali, Dominga Martines – è un’ottima struttura ma, anche in ottime condizioni, i cani sono pur sempre relegati in una gabbia.

Il nostro obiettivo è di privare quanti più cani possibile di questa sofferenza, sensibilizzando le persone ad un’adozione responsabile ed incentivandole con un budget che possa coprirne almeno le spese iniziali .”

