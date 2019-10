Matt Viterbo. Serata del cantante Stefano Bernabucci dedicata a Johnny Cash

di Simonetta Melinelli

Molto coinvolta la platea del Matt di Viterbo che ha applaudito e apprezzato la voce e l’interpretazione dell’artista.

Si replica con le performances di Stefano Bernabucci al Matt tutti i martedì sera a Viterbo, da non perdere! Così si definisce il cantante e musicista Stefano Bernabucci con le sue stesse parole: “Mi posso definire un musicista per passione, l’amore per la Musica Country mi è stata trasmessa all’età di 18 anni da un amico molto più grande di me. Da allora mi sono impegnato a divulgare questa grande musica, tramite i miei live, però purtroppo non sempre sono stato seguito nel giusto modo, in un paese dove il Country non è proprio considerato come si dovrebbe. Però non ho mai mollato, continuando sulla mai strada, propongo soprattutto brani del grandissimo Johnny Cash, il mio artista preferito e idolo, perché lui era, e sarà per sempre, un vero artista.Per quanto riguarda le prossime serate, suonerò tutti i martedì di ottobre presso il MAT, sabato 5 ottobre sarò al bar L’espresso in via Genova, dove sarò con tutto il quartetto al completo”.

Video qui.