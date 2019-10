Margutta Litorale in Volley: trovato accordo con la schiacciatrice Alice Grossi

loading...

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo. Colpo a sorpresa della Margutta Litorale in Volley a poco più di due settimane dall’inizio della nuova stagione di B2. La società della presidentessa Viviana Marozza ha trovato l’accordo con Alice Grossi, schiacciatrice che arriva dal Volley Ladispoli, formazione con la quale ha militato per le ultime sette stagioni, in prestito dall’Asp. In realtà si tratta di un gradito ritorno per la società rossoblu, visto che la classe ’95 è cresciuta proprio nelle floride giovanili della storica società cittadina. Nella scelta di Grossi ha certamente inciso la decisione del Volley Ladispoli di non partecipare al prossimo campionato di B2 a causa di problemi economici legati all’addio di qualche sponsor. La squadra si è quindi sciolta, con la civitavecchiese che ha seguito il percorso più naturale, tornando alla società che detiene il suo cartellino, peraltro senza scendere di categoria.

“Sono molto contento del ritorno di Alice – afferma l’allenatore Alessio Pignatelli – perché sono convinto ci possa dare il suo grande contributo, alzando il livello tecnico della squadra. Parliamo di una schiacciatrice e opposto, che può darci soluzioni diverse. Si è già allenata con la squadra e sono convinto che a breve sarà perfettamente integrata nello spogliatoio”.

È saltato il tentativo di farla scendere in campo già stasera nell’ultimo turno di Coppa Lazio di B2. Sarà a disposizione comunque, per l’eventuale finale della manifestazione regionale, in programma il 13 ottobre al Palasport di Civitavecchia.