Conoscere la Borsa, concorso aperto a tre scuole viterbesi grazie alla Fondazione Carivit

NewTuscia – VITERBO – Conoscere la Borsa è una competizione internazionale di simulazione della Borsa rivolta alle classi di studenti delle Scuole Secondarie di II Grado di sei Paesi dell’Unione (Germania, Italia, Francia, Germania, Lussemburgo e Svezia). Si tratta di un virtual game, giunto alla XV Edizione, che ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti ai temi legati al mondo dell’economia e della finanza.

Dal 25 settembre all’11 dicembre 2019, le classi partecipanti suddivise in squadre (da 2 a 6 componenti) hanno la possibilità di investire un capitale virtuale di 50.000 euro in 175 titoli quotati nelle Borse europee. Attraverso operazioni in titoli simulate, gli studenti possono ampliare le proprie conoscenze in campo economico e finanziario, imparando a reperire e servirsi di informazioni economiche e a giudicarne l’attendibilità.

All’edizione 2019, con il completo sostegno della Fondazione Carivit, partecipano tre Istituti Superiori della Provincia di Viterbo con un coinvolgimento complessivo di 81 studenti per un totale di n. 17 squadre così suddivise: n. 6 dell’Istituto Omnicomprensivo “Fabio Besta” di Orte, n. 4 dell’Istituto Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone e n. 7 dell’Istituto Tecnico Economico Statale del “Paolo Savi”.

Nella precedente edizione hanno partecipato tre classi di studenti del V anno, rispettivamente dell’Istituto Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone, dell’Istituto Omnicomprensivo “Fabio Besta” di Orte e dell’istituto Superiore “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia”.