Confartigianato. Abilitazione base e di aggiornamento per conduttori di carrelli elevatori: il 17 ottobre il corso

NewTuscia – VITERBO – Confartigianato Imprese di Viterbo per il prossimo 17 ottobre ha in programma l’avvio di un corso di formazione teorico e pratico rivolto ai lavoratori addetti e incaricati della conduzione di carrelli elevatori.

L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede, infatti, che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’utilizzo delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’uso delle suddette attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possa no essere causati ad altre persone. Il corso organizzato da Confartigianato fornisce la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.

L’obiettivo prefissato è quello di far comprendere le procedure di preparazione, manutenzione e conduzione del mezzo, finalizzate allo sviluppo delle competenze e conoscenze necessarie all’utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori, all’identificazione dei pericoli che si possono incontrare durante lo svolgimento della propria mansione e all’apprendimento delle norme essenziali di prevenzione. Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile), conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, consente, previo il superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi.

Il corso base è suddiviso in una parte teorica ed in una parte pratica, mentre l’aggiornamento ha una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti del modulo pratico. Si ricorda inoltre che la periodicità dell’aggiornamento prevista per legge è di ogni 5 anni. Per ogni partecipante al corso, previo il superamento dei test di verifica finali, verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012.

Le aziende interessate a ricevere ulteriori informazione su calendari, orari e modalità d’iscrizioni e partecipazione, sono invitate a contattare l’ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato ai numeri 0761.337942/12.