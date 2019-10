Acquapendente, decreto di accreditamento istituzionale della R.S.A. San Giuseppe

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Ieri, 1 ottobre 2019, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato il decreto di accreditamento istituzionale della R.S.A. San Giuseppe.

È una GRANDE NOTIZIA perché finalmente si raggiunge un risultato perseguito da molto tempo, che pone le basi per il rilancio di una struttura importante per la popolazione di Acquapendente e per il territorio circostante.

Ringraziamo tutte le persone che ci hanno creduto e che hanno lavorato per questo obiettivo.

Comune Acquapendente