Via Fattungheri, l’allestimento del cantiere inizierà domani 2 ottobre. Attenzione ai divieti!

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Lavori in via Fattungheri, domani avrà inizio l’allestimento del cantiere per i lavori di sistemazione alla pavimentazione. Subito dopo avrà inizio l’intervento di manutenzione straordinaria.

Lo precisa l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, a seguito degli ultimi aggiornamenti sul cronoprogramma dei lavori. “Pertanto – sottolinea l’assessore – ricordo i provvedimenti al traffico e alla sosta previsti. Nello specifico: su via Fattungheri sara istituito il divieto di sosta con rimozione e il divieto di circolazione. Divieto di sosta e di circolazione anche su piazza Don Mario Gargiuli.