ORVIETO CINEMA FEST #2: Il festival internazionale di cortometraggi si terrà Teatro Mancinelli

NewTuscia – ORVIETO – Dopo la buona riuscita della prima edizione, dal 2 al 5 ottobre 2019, Orvieto apre le porte alla 2^ edizione del festival di cortometraggi internazionale ORVIETO CINEMA FEST che si propone come un progetto indipendente e completamente autofinanziato.

Il festival, patrocinato da: Commissione Europea, Regione Umbria, Comune di Orvieto, Pubblicità Progresso, Umbria Film Commission, vuole valorizzare il formato del cortometraggio nel nostro paese e dare visibilità a nomi nuovi del panorama cinematografico italiano e internazionale. MyMovies è Media Partner e partner a tema ambiente sono: WAMI, GREENPEACE, WAVES AVENUE ECO.

Il progetto Orvieto Cinema Fest, ideato da due giovani orvietane Stefania Fausto e Sara Carpinelli e realizzato con l’Associazione Apertamente Orvieto, nasce dal desiderio di far vivere nella realtà orvietana lo spirito innovativo di un gruppo di amici uniti dalla passione per l’arte cinematografica. Per questo si annuncia ancora più ricco di appuntamenti distribuiti su 4 giornate (una in più rispetto all’edizione del 2018) e di nuovi stimoli.

Anche quest’anno saranno 4 le categorie in concorso: Best National, Best International, Best Theme Short: Ambiente e Cambiamento Climatico, Best Animation.

Saranno 30 i corti finalisti – selezionati tra i 651 arrivati da 40 Paesi, di cui 19 su 30 sono i corti stranieri, 9 le registe donne in gara, giudicati da una Giuria di grande rilievo composta da: Daniele Ciprì – regista, sceneggiatore e direttore della fotografia, Chiara Grizzaffi – docente e accademica del cinema; Gianluca Guzzo – giornalista e fondatore di MyMovies, Assaf Machnes – regista.

Tre i premi speciali: MyMovies, AIR3 Associazione dei Registi Italiani, GDM Music.

Il programma di Orvieto Cinema Fest prende il via mercoledì 2 ottobre alle ore 18.00 presso la Sala Città Slow al Palazzo dei Sette con una giornata di prefestival e la proiezione – fuori concorso – del documentario Karamea sui cambiamenti climatici.

Poi le proiezioni – tutte gratuite – proseguiranno al Teatro Mancinelli, giovedì 3 ottobre e venerdì 4 ottobre alle ore 20.30; sabato 5 ottobre alle ore 17.30, giorno della cerimonia di premiazione dei vincitori, che vedrà l’esibizione del gruppo Metarmonica, accompagnato da un quartetto d’archi.

A conclusione dell’evento è previsto un aperitivo presso il ridotto del Teatro, realizzato tramite il progetto Terre di Orvieto, a base di prodotti a km zero in un’ottica di sostenibilità e attenzione per l’ambiente.

Orvieto Cinema Fest è completamente plastic free: il Green Carpet accompagnerà in sala alla proiezione dei corti finalisti ed è parte integrante della 6^ edizione del Festival del Dialogo che si terrà dal 18 al 20 ottobre al Palazzo del Capitano del Popolo sul tema “Cambiamenti climatici: verso il punto di non ritorno. Sfide locali e sfide globali”.

Sempre su questo tema, Orvieto Cinema Fest propone quest’anno il concorso dedicato ad illustratori e illustratrici emergenti che hanno potuto interpretare il tema #Thereisnoplanetb dal proprio personale punto di vista: le 16 illustrazioni finaliste saranno protagoniste del catalogo ed esposte in teatro durante i giorni dell’evento. Collabora l’illustratrice Martina Lorusso, in arte momusso.

Orvieto Cinema Fest si concluderà sabato 5 ottobre alle ore 22.30 con una festa di chiusura al Palazzo del Capitano del Popolo completamente gratuita dove si esibiranno The Wild Side e Dj Mauro Vecchi. Collaborazione con l’illustratrice Martina Lorusso, in arte momusso.