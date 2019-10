Lugnano in Teverina, Comune lancia raccolta fondi con Art Bonus per messa in sicurezza villa romana Poggio Gramignano

loading...

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Sarà una raccolta fondi a garantire la messa in sicurezza gli scavi della villa rustica romana di Poggio Gramignano. Lo annuncia l’amministrazione comunale che ha avviato la sottoscrizione grazie agli strumenti offerti dal Mibac, in particolare l’Art Bonus che permette di raccogliere fondi per la tutela del patrimonio culturale italiano.

Il ricorso a quanto previsto dal ministero servirà, secondo il Comune, a tutelare l’area archeologica dove gli studi e le ricerche del prof. David Soren hanno individuato una importante necropoli costituita in gran parte da corpi di bambini, molto probabilmente uccisi prematuramente da un’epidemia di malaria.

A Poggio Gramignano le indagini degli archeologici di tre università statunitensi stanno proseguendo e in estate è stata conclusa una nuova campagna. “L’Art Bonus ha un doppio vantaggio – spiega l’amministrazione comunale – perché da un lato offre concrete possibilità di ottenere risorse e dall’altro crea un credito di imposto per i donatori”.

Sono in tutto 52 gli scheletri di bambini, da 0 a 10 anni, ritrovati finora nell’area archeologica di Poggio Gramignano. Molte delle tombe conservano evidenti tracce di riti legati alla superstizione e alla necessità di allontanare il male attraverso riti.

Nella zona sono state rinvenute carcasse di 12 cani giovani tagliate a metà e con le mascelle strappate, ma anche i resti di un bambino con un sasso infilato nella bocca. Altri scheletri sono stati rinvenuti con grossi sassi sul corpo per impedire loro di rialzarsi dalla morte, mentre nel cimitero sono stati trovati anche contenitori pieni di cenere ed altre tracce di riti sacrificali.