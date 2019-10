Centro per gli Studi Criminologici: “La diffamazione. Un reato ‘da giornalisti’? Aspetti giuridici e prospettive future”, appuntamento Sabato 5 Ottobre

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo con sede in via San Francesco n. 2 organizza, nell’ambito delle sue attività, corsi indirizzati alla formazione del giornalista, professionista e pubblicista, accreditati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, con il rilascio, anche, di crediti deontologici.

Nell’ambito della programmazione annuale degli eventi del Centro dedicati ai giornalisti, sabato 5 ottobre p.v., dalle ore 10,00 alle ore 14,00, presso la sede di via San Francesco n. 2, si terrà l’evento gratuito di formazione dal titolo “La diffamazione. Un reato ‘da giornalisti’? Aspetti giuridici e prospettive future”, a cura dell’Avvocato e Giornalista Lara Stefani, con l’attribuzione di 6 crediti deontologici.

L’evento formativo si propone di approfondire la fattispecie criminosa della diffamazione a mezzo stampa, mediante l’analisi della fattispecie tipica. Si tratterà dei limiti di verità, pertinenza e continenza del diritto di cronaca, senza trascurare le recenti posizioni della Corte di Cassazione e della CEDU ed i recenti progetti legislativi di depenalizzazione, sia attuati sia rimasti a livello di proposta, con uno sguardo anche alla diffamazione a mezzo internet.

La docente del corso di formazione è la Dottoressa Lara Stefani, Avvocato e Giornalista Pubblicista, iscritta all’Ordine della Regione Toscana dal luglio 2012. Ha collaborato come corrispondente sul territorio per testate locali e con altre testate per articoli a carattere scientifico-giuridico. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Viterbo dal 2017, esercita la professione forense nel Foro di Viterbo dal 2012 presso uno studio legale che si occupa prevalentemente di diritto penale ed esecuzione penale. Esercita anche nel settore del diritto di famiglia e della volontaria giurisdizione, è Amministratore di Sostegno presso il Tribunale di Viterbo. La spiccata passione per il settore penale ha orientato la sua formazione, post universitaria prima, e professionale poi, portandola ad aggiornarsi costantemente sul diritto penale e processuale penale, tramite corsi di formazione organizzati dalle Camere Penali dei diversi fori nazionali. Dal 2019 è iscritta all’Albo dei difensori di ufficio di Viterbo.

L’Avvocato Lara Stefani è docente del Centro per gli Studi Criminologici dal 2017 nei corsi di formazione per giornalista, nonché nei master e negli altri corsi di formazione attivati dal Centro nelle materie di diritto penale e processuale penale.

Il prossimo evento relativo alla formazione continua del giornalista tenuto dalla docente presso la sede del CSC è previsto per il 14 dicembre p.v., sulla tematica del minore, nel suo duplice ruolo di autore e vittima del reato.

Direttore Area Giornalismo del CSC

Domenico Martinelli