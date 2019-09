World Top Model Italia, vince una viterbese

loading...

La modella della Background Academy ha sbaragliato le avversarie

NewTuscia – VITERBO – Un weekend davvero speciale, quello appena trascorso, per la viterbese Valentina Beraldo incoronata sabato notte come vincitrice del prestigioso concorso World Top Model Italia. 16 anni, 1,78 m di altezza, occhi azzurri e una cascata di capelli biondi: la bellezza eterea e il portamento già professionale, nonostante la giovane età, le sono valsi la fascia più ambita del noto concorso per modelle che da ventinove anni offre un eccellente trampolino di lancio alle nuove professioniste della passerella.

“Sono molto emozionata di aver vinto – dichiara sorridendo Valentina, dopo aver ricevuto la fascia da Fiore Tondi, storico Patron della manifestazione – perché da grande voglio fare la modella ad alti livelli. Per questo, voglio dedicare questa vittoria alla mia Agente, Antonella Polini.” Per ora Valentina frequenta il liceo di Scienze Umane a Viterbo e – visto che ha le idee chiare sul futuro – da poco più di un anno frequenta i corsi per modelle della Background Academy. “È fondamentale che le nostre ragazze completino il corso di studi mentre seguono il nostro percorso formativo. A volte è un sacrificio far conciliare tutto ma poi i risultati arrivano e per loro è un’immensa gioia, così come lo è per noi che le seguiamo sempre da vicino. Siamo una bella squadra, lo abbiamo dimostrato anche stasera” afferma con orgoglio Antonella Polini, Art Director della Background Academy, prima di posare con la “sua” Valentina per le foto di rito con alcuni membri del team Background presente all’evento: il Make-up Artist Raffaele Squillace, la Fashion Stylist Elisabetta Petroselli e l’Event Manager Gian Paolo Piccini.

La serata di sabato, organizzata da Fiore Tondi e condotta da Nicoletta Giuliani e Alfredo Mariani, ha avuto luogo a La Casarana Wellness Resort & Spa a Presicce, nel cuore del Salento. Cinquanta giovani modelle, selezionate in tutta Italia, hanno sfilato davanti a un a giuria d’eccezione presieduta da Guido Dolci della Major Model Management. Tra i giurati, tutti volti noti del mondo dello spettacolo e della moda, anche un altro viterbese: Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018.

Un calendario denso di impegni fashion e di nuovi contratti da onorare aspetta la giovane Valentina e le sue colleghe viterbesi presentate dalla Background Academy a questo prestigioso concorso, dove si sfila ma si fa anche business: tra gli impegni più importanti, la partecipazione alla prossima Green Fashion Week in Svizzera. Arrivare alla finale mondiale del 14 Dicembre prossimo a Montecarlo, alla quale Valentina Beraldo accede di diritto per aver vinto la selezione nazionale, sarà un attimo.