Qualificazioni alla finalissima del Concorso Nazionale “Una Star per lo Spettacolo”

loading...

La lista completa delle finaliste e dei finalisti regionali del Lazio

NewTuscia – ROMA – Miss: Francesca Testaverde (Roma), Francesca Tolomella (Napoli), Veronica Mastovich (Roma), Siria Dahab (Roma), Jessica Magnante (Cori), Consuelo Onofri (Artena), Elisa Crocchianti (Roma), Eleonora Barberio (Sabaudia), Livia Karczewska (Ostia). Mister: Davide Sanclimenti (Frosinone), Daniele Piras (Grottaferrata), Gianmarco D’Alessio (Lanuvio), Riccardo Meloni (Roma). Lady: Janet Attiani (Valmontone), Elisabetta Meloni (Anagni), Rossella Iannucci (Segni), Deborah Gavini (Rocca Priora), Irina Mastovich (Roma). Baby: Malika Oubraim (Roma), Noemi Gavini (Rocca Priora), Serena Mastromatteo (Roma), Jennifer Rega (Valmontone), Gaia Petrella (Artena), Giulio Valente (Roma), Crystal Coletta (Rocca Priora), Sara Minghetti (Roma), Jennifer Di Mario (Roma), Marzia Proietti (Latina), Cristel Onofri (Artena), Nicole Ponza (Anagni), Sofia Saporosi (Artena), Noemi Carocci (Artena).

Sono queste le finaliste e i finalisti regionali che il 25 e 26 Ottobre, a Montecatini Terme (PT), rappresenteranno il Lazio alla finalissima del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “Una Star per lo Spettacolo”, del patron Massimo Marini. L’ultima terna per ognuna delle categorie in gara è stata decretata da una giuria qualificata di esponenti del mondo della moda, del cinema e dello spettacolo, domenica 29 Settembre, presso il Club Super Dance di Valmontone (RM), nel corso dell’ultima delle otto selezioni laziali, iniziate nel mese di Febbraio.

La serata, come le altre, è stata presentata e organizzata da Antenore Della Vecchia, presidente dell’Associazione StilEventi di Giulianello (LT), coadiuvato per l’occasione da Stefania Franzese. Le modelle e modelli hanno sfilato in bikini, abiti casual ed eleganti. Prima di contendersi gli ultimi posti disponibili per la finale nazionale, hanno indossato i capi della collezione stile Gotico Dark Chic della stilista Arianna Edran Di Lembo. Il make up & hair style è stato curato da Serena Pericoli & staff di Vanity Pink. Fotografo ufficiale dell’evento Francesco Cuiuli.

Tra gli ospiti si sono avvicendati artisti, con esibizioni tra un cambio d’abito e l’altro, ed esperti del settore con commenti e partecipazioni al voto. Il cantante Giacomo Verde; il regista e coreografo Rauol Morandi; Emanuele Puddu addetto casting per la produzione Corima e altri programmi Mediaset; Daniele Barbanti addetto casting per la trasmissione Forum; l’Onorevole Antonio Paris; il produttore cinematografico Gennaro Ruggero; la scrittrice e attrice Angelica Loredana Anton; le coreografe Virginia Dobreva e Anna Pastanella.