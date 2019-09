Orte ha ricordato il trentennale della benedizione di San Giovanni Paolo II alla Virgo Prudentissima

loading...

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Si è svolta sabato 28 settembre alle ore 18 presso la chiesa di Santa Maria della Strada la celebrazione promossa dal parroco di Orte don Maurizio Medici e dalla comunità locale per ricordare il trentesimo anniversario della storica visita di papa Giovanni Paolo II ad Orte il 17 settembre 1989, in occasione della benedizione della Virgo Prudentissima, l’effigie scolpita da Roberto Joppolo e posta dalla società Autostrade sullo svincolo della stazione autostradale di Orte, sul tragitto tra Roma ed Assisi.

Dopo la benedizione alla Virgo Prudentissima posta sullo svincolo autostradale, il vescovo diocesano mons. Romano Rossi, si è rivolto con un breve discorso ai tantissimi fedeli della parrocchia, al sindaco di Orte ed ai lavoratori di Autostrade per l’Italia, presenti con il Direttore di Tronco di Fiano Romano, ing. Salvatore Belcastro.

Mons. Romano ha riferito che a fine 1988, quando fu installata l’opera di Roberto Ioppolo sullo svincolo, ebbe un drammatico testa coda con la sua macchina, quando si recava dalla sua Toscana a Roma. Ebbe seri danni fisici che supero’ nel tempo e da quando seppe che la Virgo Prudentissima era stata posta sullo svincolo autostradale a proteggere gli automobilisti e a raccomandare la Prudenza nella guida, non esito’ a ringraziare la Vergine Prudente per la sua intercessione.

Il ricordo della catechesi di san Giovanni Paolo II sulla Prudenza come virtù soprannaturale e dovere civile.

Dopo trenta anni Orte, ed in particolare la comunità di Santa Maria della Strada, chiesa sorta per iniziativa di don Francesco De Angelis in prossimità della stazione autostradale di Orte, ricorda le parole di san Giovanni Paolo II che il 17 settembre 1989 pronunciò in occasione della benedizione dell’effigie della Virgo Prudentissima sullo svincolo autostradale e la stessa chiesa appena realizzata a servizio del quartiere e degli automobilisti.

Papa Wojtyla ha lasciato un segno indelebile nella provincia di Viterbo che ha visitato più volte. La visita che si ricorda più frequentemente è quella del maggio 1984, con il trasporto della Macchina di Santa Rosa, di fronte alla quale esclamò: “Valeva la pena per un papa venire a Viterbo”.

Tra le tante visite pastorali di Papa Giovanni Paolo II a Viterbo ed alla sua provincia, ricordiamo – tra le altre, quelle a Civita Castellana in occasione del 1 maggio ricorrenza di S. Giuseppe artigiano, Festa del Lavoro e ad Orte, alla Vergine Prudente della stazione autostradale: la visita del 17 settembre 1989, nel corso del quale il futuro Santo espresse un insegnamento profondo, che ancora oggi la città di Orte e la chiesa diocesana evoca con commozione, in comunione con il vescovo mons. Romano Rossi e con il vescovo emerito mons. Divo Zadi, che nel 1989 ebbe il privilegio di accogliere papa Giovanni Paolo II.

Un’ indimenticabile catechesi sulla Prudenza come dovere civico sulle strade e come virtù soprannaturale dell’animo umano fu tenuta quel 17 settembre 1989 dal successore di Pietro, “venuto da lontano”, presso la stazione autostradale di Orte, agli operatori della Società Autostrade, alle forze di Polizia ed in modo particolare agli automobilisti che percorrono le strade spesso con eccessiva fretta.

L’occasione della visita papale fu quella della benedizione della statua della Vergine Prudentissima, realizzata dallo scultore viterbese Roberto Joppolo, commissionata ed installata dalla Società Autostrade nei pressi dello svincolo di Orte a ricordo dell’anno mariano, a metà del tragitto che collega Roma ad Assisi, percorso nel 1210 da San Francesco nel suo viaggio alla Sede apostolica.

Più volte Giovanni Paolo II si era recato ad Assisi, città della Pace e del dialogo tra le religioni ed i popoli e nel 1989, soffermandosi a benedire la Virgo Prudentissima, ha esortato gli automobilisti, gli operatori del traffico e di tutti gli uomini di buona volontà a considerare il viaggio con un’ottica particolare.

Il maestro Roberto Joppolo autore della Virgo Prudentissima

San Giovanni Paolo II torna oggi a ripeterci: “La vita di Maria fu più volte segnata dalle esigenze del cammino, Maria sa che cosa vuol dire camminare per le strade della terra, con tutti i pericoli e gli imprevisti che ciò comporta. Maria e Suo Figlio sono i modelli per l’Uomo contemporaneo, per aver percorso il cammino terreno con lo sguardo vigile alle necessità dei fratelli.”

Oggi vanno ricordate le parole di saluto che il vescovo Mons. Divo Zadi indirizzò al Pontefice: “Beatissimo Padre, questo nostro appuntamento di oggi ha un grande significato sociale e religioso…veniamo da situazioni e da ambienti diversi, ci unisce la fede in Dio e tanta fiducia nell’umanità. Questa assemblea ha i riflessi della grande Famiglia alla quale provvidenzialmente il Signore Vi ha posto a Guida. Vi siamo riconoscenti per una presenza che ci incoraggia. Benedite il nostro personale cammino, i nostri progetti ed il nostro lavoro.”

Giovanni Paolo II si rivolse alle comunità parrocchiali con le parole di significato profetico: “Il cammino umano è soprattutto Speranza” nel corso della benedizione della Chiesa di S. Maria della Strada, limitrofa alla stazione autostradale di Orte, che conserva ancora oggi tanti oggetti che ricordano la visita del papa tanto amato in vita per la sua grande umanità e vicinanza agli uomini.

Il messaggio della Virgo Prudentissima invocata da san Giovanni Paolo II può riassumersi nella prudenza nella guida, l’attenzione generosa ai compagni di viaggio, impegnandosi nel cammino perché “sereno sia il viaggio”, “il percorso sia ricco di esperienze di umanità”, “e felice sia il ritorno”. Nella preghiera pronunciata di fronte alla effigie di Orte, Maria, è stata invocata da Papa Giovanni Paolo II, come Vergine Prudentissima, come Stella lucente e guida sicura, con un riferimento naturale ai giovani a Lui cari, “sentinelle del mattino”, di un’umanità riconciliata ed orientata ad un futuro di Speranza, ad uno sviluppo solidale e pacifico, fondato sulla giustizia sociale e sul rispetto dell’Uomo e dell’Ambiente. Papa Vojtyla pregò la Vergine di illuminare il cammino e rendere sicura la strada della vita di ogni uomo.

VIRGO PRUDENTISSIMA, autore Roberto Joppolo, 17 settembre 1989, Autostrada del Sole, stazione di ORTE.