Oriolo Romano, Vini Autentici II Edizione: Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre

NewTuscia – ORIOLO ROMANO – Riceviamo e pubblichiamo. Per il secondo anno, il Comune di Oriolo Romano e la Pro Loco insieme con l’Associazione Culturale Oriolo Romano, l’Associazione Bandistica G. Puccini, la Società Cacciarella, il Muso organizzano Vini Autentici, un percorso enologico alla scoperta delle cantine dei Borghi Autentici d’Italia attraverso il centro storico del borgo lungo Via Sant’Anna a cura dell’enogastronomo Carlo Zucchetti. In più, show cooking, degustazioni, musica itinerante e cantine con piatti tradizionali!

Una festa completamente sostenibile e plastic free, un bel momento per vivere Oriolo

IL PROGRAMMA DEFINITIVO

Sabato e domenica pranzi e cene in cantina dalle ore 13:00 e dalle ore 19:30

Entrambi i pomeriggi, laboratorio per bambini “Dove lo getto”. Durante il laboratorio verranno portati dei mezzi e dei contenitori giocattolo e i bambini dovranno proporre un rifiuto e indovinare in quale contenitore gettarlo. Lo scopo è di educare a una corretta raccolta differenziata facendo conferire il rifiuto nel contenitore giusto.

Sabato 5

Ore 16:00 – Inaugurazione

Ore 16:00 – Incursioni della Banda Musicale G.Puccini

Ore 17:00 – Show Cooking con lo Chef Stefano Carinci in Piazzetta Sant’Anna

Ore 18:00 – Premiazioni del Concorso Fotografico “Il mio porto sicuro” nella Chiesa di Sant’Anna a cura del Consiglio Comunale dei Giovani

Ore 18:30 – Degustazioni a cura dell’enogastronomo Carlo Zucchetti presso Palazzo Camilli De Santis

Ore 19:00 e 21:00 – Musica itinerante con i “Fire Dixie” e i”Brothers Trio”

Domenica 6

Ore 12:00 – Presentazione delle linee di finanziamento di Regione Lazio per imprese e potenziali imprenditori in Piazzetta Sant’Anna

Ore 16:00 – Incursioni della Banda Musicale G.Puccini

Ore 16:30 – Palazzo Altieri, Sala degli Avi. Un palazzo tutto da scoprire: in occasione della domenica gratuita di #iovadoalmuseo, conferenza e visita guidata del direttore Federica Zalabra che illustrerà lo stato degli studi su Palazzo con le novità sulle opere, gli artisti e i personaggi che lo abitarono.

Ore 17:30 – Show Cooking con lo Chef Danilo Ciavattini in Piazzetta Sant’Anna

Ore 18:30 – Degustazioni a cura dell’Enogastronomo Carlo Zucchetti presso Palazzo Camilli De Santis

Ore 19:00 e 21:00 – Musica itinerante con “La Mandria”

L’Amministrazione ringrazia la Pro Loco, tutte le associazioni e le realtà che stanno collaborando alla riuscita dell’evento, e il Museo di Palazzo Altieri