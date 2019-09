Narni, oltre 500 atleti per Narni Sport Night

loading...

NewTuscia – NARNI – Oltre 500 atleti con 60 associazioni e società sportive di Narni e Terni hanno animato l’ottava edizione della Narni Sport Night svoltasi sabato sera allo scalo. Migliaia le persone che hanno visitato gli spazi dimostrativi dei tanti sport lungo Via Tuderte e aree limitrofe per un’affluenza stimata più alta rispetto all’anno scorso, come riferisce il Comune che ha organizzato l’evento insieme ai commercianti.

“Siamo molto soddisfatti di come è andato l’evento che ogni anno impreziosisce Narni scalo e dà la possibilità a tanti sport ritenuti minori di mettersi in mostra e far vedere al grande pubblico la propria attività”, dichiarano il vice sindaco Marco Mercuri e l’assessore allo sport Lorenzo Lucarelli, i quali aggiungono: “Narni Sport Night si è confermata una grande occasione di promozione dello sport e delle varie discipline, un successo che è il frutto della sinergia tra assessorati a sport e commercio, associazione commercianti, attività sportive e volontariato”.

Mercuri e Lucarelli sottolineano anche l’aspetto sociale dell’iniziativa. “Grazie anche a questa serata – spiegano infatti – c’è una comunità che si ritrova. Un grazie a tutti, dalla macchina comunale ai volontari e ai commercianti che credono nella Sport Night e grazie anche alle associazioni sportive protagoniste”.