Municipio X, Davide Bordoni (Forza Italia): Campidoglio e Municipio si dimenticano del Consorzio dei residenti di Casalpalocco

Riceviamo e pubblichiamo “Ormai da diversi mesi l’Amministrazione del Comune di Roma, adducendo motivazioni di sicurezza stradale, ha chiuso importanti arterie viarie del X Municipio con gravi ripercussioni in termini di viabilità sull’intero quadrante. Una considerevole rete stradale che interessa Via dei Pescatori, Casal Palocco e Via Cristoforo Colombo con il dimezzamento della carreggiata laterale verso la direzione di Ostia. I residenti delle zone interessate sono esasperati, in particolar modo i consorziati di Palocco, i quali hanno più volte denunciato l’impercorribilità delle loro strade. La Raggi e la sua Giunta agiscono spesso tardi e quasi sempre la toppa è peggio del buco… anzi delle buche.

Chiudere le strade al traffico invece di fare adeguata manutenzione é indegno di una capitale. Campidoglio e Municipio si dimenticano del Consorzio dei residenti di Casalpalocco costretti a rivendicare il loro diritto a strade senza buche e dossi. Sindaca e competente Assessore trovino le risorse necessarie (visto che ogni anno neanche riescono a spendere quelle in bilancio) per sbloccare i cantieri e far riaprire le strade. Ho chiesto ufficialmente, con una interrogazione urgente, che in tempi rapidi e con modalità di intervento efficaci si riesca a risolvere la problematica evidenziata. Insieme alla interrogazione è stata sollecitata la Commissione Lavori Pubblici a riunirsi urgentemente per individuare soluzioni atte a contenere gli attuali disagi”.

Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina.