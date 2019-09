Karate, atleti viterbesi pronti a volare a Fortaleza ad ottobre

loading...

NewTuscia – VITERBO – Pronti a volare in Brasile gli atleti di Karate appartenenti al GAK, gruppo agonistico della Scuola Viterbese Keikenkai del M° Sergio Valeri in occasione del Campionato del Mondo organizzato dalla International Karate Union che si svolgerà a Fortaleza dal 17 al 20 ottobre. A seguito delle selezioni nazionali, sulla base della classifica azzurrabili e in ottemperanza con il regolamento azzurri FIK, sono stati convocati a comporre la Squadra Nazionale della Federazione Italiana Karate i seguenti atleti viterbesi:

– Valeri Maddalena, specialità Kumite (combattimento) Shobu Sanbon Femminile, categoria Juniores Marroni e Nere -58 Kg. (Velta Karate Viterbo)

– Della Torre Gaia, specialità Kumite (combattimento) Shobu Nihon Femminile, categoria Esordienti Marroni e Nere -42 Kg. (Velta Karate Viterbo)

– Vincenzini Elisa, specialità Kumite (combattimento) Shobu Sanbon Femminile, categoria Cadetti Marroni e Nere +55 Kg. (A.S.D. Shu-Ha-Ri Attigliano, Istruttore Daicoro Principi).

Saranno operativi anche il M° Sergio Valeri, convocato in qualità di Arbitro Internazionale e l’Istr. Paola Polegri in qualità di Assistente Amministrativo.

Grande soddisfazione e fermento tra lo staff del Gruppo Agonistico Keikenkai, gli atleti si sono preparati durante tutta la stagione estiva, il M° Sergio Valeri ringrazia l’Istruttore Daicoro Principi per aver impostato e seguito la preparazione atletica, l’allenatore Luca Laezza per l’affiancamento ed il continuo supporto, l’Istr. Paola Polegri per la gestione del gruppo e del settore arbitrale, un ringraziamento infine a tutti gli insegnanti, gli atleti e i genitori che credono fermamente nella missione Keikenkai.