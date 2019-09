Corso di aggiornamento obbligatorio la gestione delle emergenze di primo soccorso aziendale

loading...

NewTuscia – VITERBO – Primo soccorso aziendale, il prossimo 11 ottobre al via un nuovo corso di aggiornamento organizzato dall’area Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo.

Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 388/2003 che disciplina la materia, infatti, la formazione degli addetti al pronto soccorso deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. I destinatari della formazione sono tutti gli addetti al primo soccorso, designati dal datore di lavoro, che nell’anno 2016 hanno frequentato già la formazione base o i successivi aggiornamenti triennali previsti per legge.

L’obiettivo del corso teorico/pratico, che si svolgerà in un’unica sessione formativa, è fare in modo che tutti coloro che ricoprono il ruolo aziendale di addetto al primo soccorso adempiano agli obblighi di aggiornamento previsti dalle norme di legge. Tale aggiornamento ha, pertanto, il fine di creare competenze, trasferendo conoscenze e abilità per attuare procedure di primo soccorso in azienda, oltre che di spiegare come allertare il sistema di soccorso ed eseguire gli interventi pratici di prima assistenza. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un regolare attestato di frequenza, comprovante l’avvenuto aggiornamento obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

Confartigianato Imprese di Viterbo è a disposizione delle imprese per effettuare una verifica gratuita sui vari adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per poter fissare un appuntamento, ricevere informazioni ed effettuare l’iscrizione al corso è possibile contattare l’area Ambiente e Sicurezza, in via Garbini 29/G o al numero telefonico 0761-337942/12.

Confartigianato imprese di Viterbo