Canepina, inaugurato l’anno scolastico 2019-20

La cerimonia si è svolta al campo sportivo con la partecipazione di genitori e istituzioni

NewTuscia – CANEPINA – Sì è tenuta a Canepina, presso il campo sportivo comunale “Rosato Palozzi”, la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2019-20 delll’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Vignanello, di cui le scuole canepinesi fanno parte insieme a quelle di Vallerano.

Voluta dalla dirigente scolastica Pierina Pelliccioni, un’analoga cerimonia si è svolta anche nei giorni scorsi nelle sedi di Vignanello e Vallerano. La dirigente Pelliccioni, tra l’altro, è originaria di Canepina ed è al suo primo anno in questo incarico dopo le sue precedenti esperienze a Fabrica di Roma, in Lombardia e da docente al Liceo Pedagogico di Viterbo.

Per i 250 alunni dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” nel Comune di Canepina, tra scuola dell’infanzia, primaria e media, è stato un momento di condivisione e di crescita, utile per rafforzare le relazioni e il senso di appartenenza alla scuola. Sugli spalti del “Palozzi” erano presenti i genitori degli alunni e i rappresentanti delle istituzioni, a consolidare la vicinanza tra la scuola e il paese grazie anche alle numerose iniziative realizzate ogni anno.

“La cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico – commenta la dirigente scolastica – è stata un’importante occasione per tutte le persone che compongono il nostro istituto, gli insegnanti, il personale e, ovviamente, in primis i ragazzi, affinché comprendano sempre di più che la scuola non è soltanto un luogo di disciplina e dovere, ma anche e soprattutto di crescita, socializzazione e amicizia. Grazie anche al Comune per la collaborazione e la vicinanza alle nostre attività”.