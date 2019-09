Bolsena, i ringraziamenti dell’Associazione Idea per la raccolta fondi

loading...

NewTuscia – BOLSENA – Riceviamo e pubblichiamo. La Chiesa della Madonna dei Cacciatori è un piccolo gioiello di Bolsena, caro ai cittadini bolsenesi ma talvolta sconosciuto soprattutto alle nuove generazioni.

L’Oratorio, risalente al XV secolo, apparentemente sembra una semplice chiesetta di campagna ma la parte interessante è all’interno dove le pareti sono interamente affrescate.

‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’, evento che questa estate si è svolto a Bolsena, non solo è stato un grande successo di pubblico e di partecipanti ma ha anche riaperto le porte della chiesa stessa dopo i lavori di restauro che duravano da alcuni anni.

Grazie alla collaborazione tra l’Associazione Idea Bolsena e il Comitato Soci Coop, si è potuta svolgere questa manifestazione presso l’antica chiesa che sorge appena fuori le mura medievali del paese.

È stata una serata all’insegna dell’astronomia, ma anche dell’arte, della musica e della convivialità.

All’interno della Chiesa della Madonna dei Cacciatori, sono stati presentati i lavori di restauro dell’edificio e si è reso omaggio alla memoria del pittore bolsenese Nino Botarelli grazie alle testimonianze e ai ricordi di chi lo conosceva.

E fu proprio grazie a lui che la chiesa ha continuato a vivere e le opere d’arte in essa contenute hanno acquistato un nuovo splendore.

L’Associazione Idea, vorrebbe ringraziare in particolare la moglie, la signora Adriana, che ha portato a termine ciò che sicuramente era la volontà di Nino, e ad essa va il ringraziamento anche dell’intera comunità.

Presso l’uliveto adiacente la Chiesa si è svolta una cena conviviale seguita dall’osservazione della volta celeste con il professor Vincenzo Millucci dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena.

L’Associazione Idea ringrazia inoltre il Comitato Soci Coop che da anni collabora per la realizzazione di questa manifestazione, organizzata in occasione della commemorazione di Nino Botarelli e finalizzata ad una raccolta fondi per l’associazione stessa, ma anche di altri eventi della città di Bolsena come ‘Le Merenne Borsenese’.

Laura Cirilli

Associazione Idea