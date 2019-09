Al via a Viterbo un corso base di astronomia

loading...

NewTuscia – VITERBO – Il 2019 è finalmente l’anno in cui Viterbo e i suoi cittadini avranno la possibilità di partecipare a un corso di astronomia base organizzato dal Gruppo Astrofili Galileo Galilei (Gr.A.G.) di Tarquinia.

Dopo troppi anni di assenza della divulgazione astronomica, gli abitanti del capoluogo laziale, che vanta la presenza di una tra le associazioni astrofile più attive del centro Italia, avranno l’opportunità di frequentare il corso base di astronomia, sviluppato in sette appuntamenti teorici più una serata pratica con gli strumenti messi a disposizione dai soci.

Gli appuntamenti inizieranno martedì 15 ottobre e proseguiranno con cadenza settimanale fino al 26 novembre con inizio dalle ore 20 alle 22 presso la sala conferenze dell’associazione Click di Viterbo sita in Via Enrico Viventi (di fronte a Unieuro).

Il corso, pensato per gli interessati di ogni età ma soprattutto per i ragazzi, ai quali, per mancanza di orari dedicati e della strumentazione necessaria, la scuola dell’obbligo non può garantire un insegnamento approfondito sulla materia, tratterà le basi dell’astronomia pratica quali la nascita dell’astronomia, storia e mito delle costellazioni, la nascita delle stelle, l’orientamento tra le costellazioni della sfera celeste e lo studio degli oggetti del Sistema Solare.

Si proseguirà poi trattando i temi cosmologici della nostra galassia e oltre, andando a ritroso nel tempo fino al Big Bang e una lezione a parte sarà dedicata al nostro Sole.

Un capitolo a parte riguarderà le nuove tecnologie dedicando una serata all’astrofotografia digitale per capire come immortalare le bellezze del cosmo anche per fini scientifici.

Parleremo di strumentazione astronomica e ci prepareremo alla serata pratica di chiusura del corso sotto il cielo di una delle location più suggestive dell’area etrusca.

Il corso richiede la prenotazione anticipata e si svolgerà con un minimo di 10 e un massimo di 40 partecipanti al costo di 50€ per i maggiorenni e 30€ per i minorenni.

Si ringrazia l’associazione Click di Viterbo per il supporto

Per i dettagli del corso e la prenotazione (www.grag.org/corso-base-di-astronomia-a-viterbo)

