La Viterbese pareggia con la Vibonese in extremis grazie ad una rete di Molinaro nel finale (La cronaca)

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese pareggia in extremis con la Vibonese. I gialloblù apparsi sottotono sono passati in vantaggio con Volpe nel primo tempo, poi nella ripresa sono calati vistosamente ed hanno subito la pressione della Vibonese che prima ha pareggiato su calcio di rigore con Bubas e poi con Bernardotto mettendo in difficoltà la Viterbese che ha rischiato di capitolare in quanto gli ospiti hanno colpito due pali nel finale poi ci ha pensato Molinaro con una rete che ha permesso di acciuffare il pari.

Passiamo alle formazioni

VITERBESE: Maraolo, De Giorgi,Atanasov, Markic,Baschirotto,Besea, Errico, Volpe, Pacilli, Bianchi, Besaia

A disposizione di Mr.Giovanni Lopez: Pini, Biggeri, Antezza, Milillo,Svidercoschi, Zanoli, Urso, Ricci,

Molinaro, Sibilia, Simonelli, Culina

VIBONESE: Greco, Tito, Malberti, Allegretti, Ciotti, Tumbbarello, Berardi, Bubas,Redolfi, Petermann, Prezioso

A disposizione di Mr Giacomo Modica: Mengoni, Di Col, Rezzi, Bernadotto, Altobello, Pugliese, Maniscalchi, Di Santo,

Emmausso, Gualtieri.

Arbitro: Giampiero Miele di Nola

Assistente: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Domenico Castro di Livorno

Note: Pomeriggio soleggiata, terreno in buone condizioni spettatori presenti 1300 circa.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° Prima conclusione in porta per gli ospiti: Tumbarello dai 20m manda a lato.

Al 4° Vibonese vicina al vantaggio con Allegretti che colpisce di testa da buona posizione, ma manda di poco fuori.

Al 6° Conclusione dalla distanza di Petermann per la Vibonese che finisce alta sopra la traversa.

Viterbese incantata e gli ospiti si fanno sempre più pericolosi in attacco.

Al 22° La Viterbese passa in vantaggio con Volpe abile a deviare di testa un cross di Pacilli, mandando il pallone all’angolo alto sinistro della porta avversaria INdifesa dal portiere Greco.

La Vibonese reagisce e conquista due corner consecutivi, la difesa gialloblù fa buona guardia ed allontana la minaccia.

Al 25° Conclusione al volo di Pacilli dal limite dell’area manda il pallone alto sopra la traversa della porta calabrese.

Al 30° Punizione battuta da Benseja che scodella in area un bel traversone. Colpo di testa di Volpe che finisce alta sopra la traversa.

Al 32° Corner per la Vibonese: la difesa dei giallablù libera e l’azione prosegue. Il pallone giunge sui piedi di Berardi che da pochi passi dalla porta tira. Il portiere Maraolo della Viterbese respinge poi sulla ribattuta e manda sull’esterno della rete.

Al 33° Viene ammonito Redolfi della Vibonese per proteste.

Al 36° Punizione per la Vibonese dal lato sinistro dell’area: pallone scodellato in area della Viterbese, ma la difesa libera.

Al 40° Il portiere della Viterbese Maraolo abbranca in presa aerea un pericoloso pallone.

Al 44° Viene ammonito Petermann della Vibonese per fallo su Volpe.

Al 45° Corner par la Viterbese. Dalla bandierina batte Pacilli: traversone in un’area calabrese molto affollata, il portiere della Vibonese respinge di pugno anticipando di un soffio Markic.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 3° Pericoloso cross dalla fascia sinistra di Tito della Vibonese che colpisce la parte alta della traversa della porta della avversaria.

Al 5° Tiro di De Giorgi dalla distanza che viene respinto dal portiere della Vibonese Greco.

Al 6° Viene ammonito de Giorgi della Viterbese per un’entrata .

Al 7° Corner per la Vibonese: il pallone viene messo in mezzo, colpo di testa alto sopra la traversa. L’arbitro concede un rigore per una presunta trattenuta di Markic. L’arbitro concede un rigore che viene trasformato in rete da Bubas spiazzando il portiere Maravolo della Viterbese.

Al 12° Primo cambio nella Viterbese: esce Besea ed entra Antezza.

Al 14° La Vibonese colpisce un palo con Berardi su un’azione convulsa in area della Viterbese.

Al 15° Viene ammonito Allegretti della Vibonese per gioco falloso.

Al 18° Cambio nella Viterbese: esce Marckic al suo posto entra Culina.

Al 20° Cambio nella Vibonese : Esce Bubas al suo posto entra in campo Emmauso.

Al 22° Tiro dalla distanza della Vibonese, ma il portiere Maravolo respinge in corner.

Al 24° Contatto in area della Vibonese: Culina viene steso in area, ma l’arbitro non concede il rigore.

Al 28° La Vibonese passa in vantaggio con Bernardotto che si gira bene in area e con un bel diagonale mette in rete alle spalle del portiere Maraolo.

Al 30° Escono Volpe e Pacilli al loro posto entrano Molinaro e Svidercoschi.

Al 40° Grande azione di Svidercoschi della Viterbese che si invola verso l’area avversaria dal lato destro, ma il suo tiro esce di poco fuori.

Al 41° La Viterbese pareggia con Molinaro su un’azione convulsa in area Vibonese.

Al 43° La Vibonese colpisce un palo con Bernardotto.

La Vibonese attacca a testa bassa e colpisce ancora un palo.

L’arbitro concede tre minuti di recupero.

La partita finisce con il risultato di 2-2.

RISULTATI 7° GIORNATA

VITERBESE-VIBONESE 2-2

CASERTANA-CATANZARO 2-1

CAVESE-AVELLINO 2-0

REGGINA-CATANIA 1-0

SICULA LEONZIO-BISCEGLIE 2-1

V.FRANCAVILLA-TERNANA 1-2

MONOPOLI-TERAMO 2-0

RENDE-POTENZA 0-1

RIETI-PAGANESE 1-2

PICERNO-BARI 0-1

CLASSIFICA

TERNANA 16

REGGINA 15

POTENZA 14

CATANZARO 13

CATANIA 12

CASERTANA 12

BARI 11

VITERBESE 11

PAGANESE 11

FRANCAVILLA 9

AVELLINO 9

PICERNO 8

BISCEGLIE 8

CAVESE 8

TERAMO 5

SICULA LEONZIO 5

RIETI 1

RENDE 1

PROSSIMO TURNO

AVELLINO-RENDE

BARI-CAVESE

BISCEGLIE-PICERNO

CATANZARO-FRANCAVILLA

POTENZA-VITERBESE

SICULA LEONZIO-MONOPOLI

TERAMO-RIETI

TERNANA-CATANIA

VIBONESE-CASERTANA