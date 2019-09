Special Olympics accende la Settimana Europea dello Sport

loading...

NewTuscia – ROMA – Sarà un evento dall'alto valore inclusivo, quello che domani pomeriggio a Roma renderà ancor più speciale la Settimana Europea dello Sport, nell'area verde antistante il Laghetto dell'Eur e nella Piscina delle Rose. Una manifestazione in cui saranno proprio gli Atleti Special Olympics a invitare i loro fan e i cittadini a praticare una grande varietà di discipline, come vuole il motto della manifestazione promossa dal Consiglio d'Europa e che invita tutti a essere più attivi: #beactive #beunified.

Tanto sport all’aperto con Atleti Special Olympics protagonisti, pronti a dimostrare le loro abilità e la loro passione per lo sport che unisce e che diventa strumento di affermazione nella società. Lunga la lista delle attività proposte: si va dai giochi per bambini al basket, fino al calcio a 5, alla pallavolo, al dragon boat, al badminton, al rowing e al pattinaggio. Previste anche numerose esibizioni con la ginnastica artistica e ritmica, la danza classica e moderna, il flamenco, l’hip hop, le arti marziali, la capoeira e ancora boxe in action, fitness e YoPiDa.

L’evento è organizzato dal Team Lazio di Special Olympic guidato dal direttore Stefania Cardenia, in collaborazione con i Team Roma XII, Con Noi, Canottieri Eur, Vitinia Sport, Cecilia Sport e Live Centre. Sarà un bel modo di dare il via al calendario sportivo della nuova stagione che già tra meno di un mese vivrà il suo primo grande appuntamento: i Play the Games di Tennis che si terranno proprio a Roma dal 25 al 27 ottobre in collaborazione con il Team F.I.L.O. Onlus, presso il Tennis Club Panda di via Nomentana.