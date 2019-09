Ronciglione, Samantha Ferrari campionessa europea di lifesaving

loading...

NewTuscia – RONCIGLIONE – La nuotatrice Samantha Ferrari rende fiero il suo paese, Ronciglione, che in questi giorni le ha dimostrato tutto il suo affetto ed orgoglio con una pioggia di complimenti via social e non solo. L’atleta, infatti, si è distinta nei recenti campionati europei di lifesaving di Riccione, portando a casa un oro a squadre nella 4×50 ostacoli Open durante la prima giornata e due medaglie individuali nella seconda: un argento nei 200 super lifesaver Open e un bronzo nei 100 manichino con pinne Open. Prima di tornare a Ronciglione, nell’ultima giornata di gare in mare, un ultimo oro nella staffetta Ocean open lifesaver.

I suoi successi arricchiscono il medagliere della Nazionale italiana di lifesaving, che nella competizione europea a Riccione si è aggiudicata ottimi risultati, con ben 56 medaglie.

All’ondata di entusiasmo cittadino nei confronti di Samantha non potevano non aggiungersi i complimenti dell’amministrazione comunale, che ha sempre riconosciuto il valore sportivo della giovane, tanto da conferirle, nel novembre 2017, la civica benemerenza.

A fare da portavoce è il consigliere comunale Maria Agostina Olivieri, storica sostenitrice della Ferrari: “Samantha ci rende orgogliosi ed è capace ogni volta di entusiasmare il paese intero grazie agli splendidi traguardi sportivi che raggiunge. Impegno, dedizione e sacrificio quotidiano sono le caratteristiche vincenti di ogni grande atleta e Samantha lo è da ogni punto di vista. Una ragazza umile che con grande professionalità si dedica a ciò che ama, diventando un esempio per tutti i giovani”.