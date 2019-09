Friday for Future, studenti in piazza anche a Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – In tutta l’Europa ieri mattina si è manifestato per il clima e in Italia non si fa eccezione. Anche nel capoluogo della Tuscia centinaia di studenti sono scesi in piazza per richiedere più impegno contro i cambiamenti climatici; ragazzi provenienti da tutta la provincia che si sono dati appuntamento a Piazza del Plebiscito, con striscioni ricoperti di slogan hanno poi sfilato per le vie del centro.

All’appello della piccola Greta Thumberg hanno risposto 180 città italiane e quella di ieri è stata la terza giornata di sciopero a livello internazionale a favore della tutela del clima.