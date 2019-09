Dialogando tra Arte e Natura con Paul Wiedmer e Samuele Vesuvio. La Serpara festeggia 20 anni

loading...

A cura di Sonja Riva

NewTuscia – CIVITELLA D’AGLIANO – Con l’autunno tornano gli appuntamenti con il nuovo ciclo di incontri Aperitivo con l’autore.

Libri come emozioni intelligenti, e anche come esperienze sensoriali che verranno raccontati non solo con i loro autori, e le loro parole, ma anche con una partitura contemporanea di suoni e musiche realizzate da Mons, creatore di colonne sonore, trasmissioni radiofoniche dove i suoni diventano un sentire coinvolgente, unite a proiezioni video.

Il 12 ottobre Sonja Riva incontrerà gli artisti Paul Wiedmer e Samuele Vesuvio che presenteranno il libro dedicato al loro giardino d’arte, La Serpara. Un luogo speciale nella Tuscia viterbese, terra di Etruschi, e di ville rinascimentali, di giardini all’italiana abitati da giganti, divinità e mostri e scelto come dimora da molti artisti. La Serpara nel suo connubio tra arte e natura racconta la tenacia lungimirante e un po’ folle di Paul Wiedmer che vi si stabilì con la moglie quasi quarant’anni fa e dove oltre vent’anni fa ha creato un giardino d’arte per accogliere le sue opere e quelle di molti altri artisti internazionali, oggi più di trenta.

Un universo affascinante che unisce diversi sguardi sull’arte, in un’atmosfera gioiosa e surreale, dove alberi, fiori, e gli enormi bambù di varie specie e tante piante provenienti dai luoghi più disparati uniscono Oriente e Occidente e attorniano le tante opere presenti, creando un percorso che diventa una vera e propria esperienza di conoscenza.

In italiano; entrata libera.

Paul Wiedmer

È nato a Burgdorf in Svizzera nel 1947. Vive e lavora in Italia.

Negli anni sessanta lavora come assistente con vari artisti, tra cui J. Tinguely e Niki de St. Phalle. Nel 1970 apre il proprio atelier e crea con alcuni amici il Symposium de Sculpture di Burgdorf. Viaggia e lavora in Austria, in Italia, a Pechino. Nel 1997 crea il suo giardino di sculture La Serpara, a Civitella d’Agliano nel Lazio, dove si è trasferito dagli anni

Le sue opere sono presenti in molte gallerie e musei. I materiali delle sue sculture sono il ferro, spesso combinato con il fuoco e la pietra vulcanica e il bambù, di cui ama la forza e la flessibilità.

Samuele Vesuvio

Artista dall’anima pop, l’amore per i fumetti e un nome d’arte Vesuvio, donatogli da Jean Tinguely. Ha al suo attivo diverse mostre tra Italia e Svizzera. È’ appena tornato da 6 mesi di residenza alla Casa Svizzera di Buenos Aires.

Maurizio Montoneri in arte Mons nasce a Genova e vive a Roma. Il suo retroterra di studi classici lo porta ad amare la cultura umanistica ed a considerare la bellezza come compendio di equilibrio e sobrietà. Da sempre attratto dalla musica elettronica, sin dagli anni ’90 lavora come performer e DJ in una ricerca costante di dialogo tra le discipline artistiche.

Sonja Riva giornalista e autrice. Si occupa di approfondimenti culturali tra carta stampata radio televisione web e di documentari radiofonici e televisivi. Ha insegnato cultura e comunicazione per vari master universitari italiani. Ha curato collane editoriali di guide culturali. Svolge attività di relatrice e moderatrice per conferenze e congressi internazionali. Vive tra Roma, l’Umbria e il Canton Ticino.