Volley F Vbc Viterbo: Debutto stagionale per B2 e serie D

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Prima uscita stagionale per la Vbc Polistampa Viterbo impegnata domani pomeriggio a Ponte Felcino (PG).

A partire dalle 15,30 le ragazze di Emiliano Giandomenico prenderanno parte ad un triangolare assieme a Pieralisi Volley Jesi e alle padroni di casa della Digital Point Ponte Felcino.

Si tratta di formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato nazionale di B2. Per le viterbesi, l’occasione per testare lo stato della preparazione contro formazioni sicuramente più esperte che già frequentano da anni la categoria. Per quanto riguarda le umbre, si sono salvate nell’ultima gara utile lo scorso anno contro Marino, mentre le marchigiane hanno mantenuto per sette tredicesimi la formazione dello scorso anno. Ogni incontro si giocherà con la formula di tre set obbligatori al 25.

Debutto anche per la Vbc Conad Viterbo (via Garbini 23f) in vista dell’inizio del campionato regionale di serie D. Le ragazze di Francesco Gori prenderanno parte a Viterbo al tradizionale Torneo Test. Giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione il Torneo offre alle squadre regionali e provinciali del Lazio la possibilità di provare gli schemi di gioco, registrare gli automatismi ed entrare nell’ottica agonistica dell’imminente stagione che si appresta a iniziare.