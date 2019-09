Ultimo test amichevole per la Belli 1967

loading...

NewTuscia – VITERBO – Week-end “particolare” per la Belli 1967 che, a differenza di tutte le proprie rivali nella stagione ufficiale, sarà impegnata in un test amichevole che chiuderà la marcia di avvicinamento al campionato di serie A2. In questo fine settimana, infatti, si aprirà ufficialmente la stagione ma le ragazze gialloblù dovranno osservare subito il proprio turno di riposo e rimarranno quindi a guardare mentre tutte le altre squadre si affronteranno già con in palio punti buoni per la classifica.

Coach Carlo Scaramuccia potrà quindi mettere a punto gli ultimi dettagli in questo sabato pomeriggio affrontando alle 18 al PalaMalè le ragazze della Stella Azzurra Roma. Dopo la sconfitta maturata sabato scorso a Spoleto contro Faenza, il team viterbese ha potuto allenarsi un’altra settimana in modo molto proficuo e adesso cercherà di trasferire sul parquet tutto il lavoro fatto a livello tattico e tecnico.

“Non abbiamo mai cercato il risultato nelle amichevoli – commenta il tecnico viterbese – e per questo non mi preoccupa la sconfitta con Faenza. Devo dire anzi che ci sono stati importanti passi avanti in alcuni aspetti del gioco ed è proprio questo l’elemento che mi interessava valutare. Abbiamo incontrato una squadra molto forte, protagonista sicura del prossimo campionato, ed abbiamo visto ancora una volta da vicino quanto sia più alto il livello della serie A2 rispetto alla B.”

Per l’amichevole contro la Stella Azzurra il tecnico viterbese dovrebbe poter contare sull’organico al completo, con la possibilità quindi di ruotare tutte le giocatrici e cercare qualche variazione tattica che potrà tornare utile sin dal debutto ufficiale, previsto per il 5 ottobre prossimo sul parquet del San Salvatore Selargius.