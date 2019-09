Sindaco Arena: Cordoglio per la scomparsa di monsignor Dante Bernini

loading...

Riceviamo e pubblichiamo

Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di monsignor Dante Bernini. I viterbesi, e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, sono ben consapevoli della sua grande saggezza e profondità umana. Per me monsignor Dante non è stato solamente una delle figure più rappresentative della nostra chiesa viterbese e italiana, come testimoniano i suoi importanti e delicati incarichi negli anni del suo episcopato.

È stato il mio professore quando frequentavo il liceo scientifico. Con lui ho mantenuto sempre un forte legame. Un legame che andava oltre i nostri ruoli. I suoi insegnamenti hanno segnato la mia formazione umana. Ha sempre mostrato una grande sensibilità verso tematiche attuali, sempre vicino ai poveri, agli ultimi e alle persone più deboli. Per me, e sono certo per tantissime altre persone, monsignor Dante è stato e resterà un insegnante di vita.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo