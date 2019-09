Sabato 28 settembre il primo concorso Kids Zoo alla nuova sede Uni Cosmesi di Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Sabato 28 settembre presso la nuova sede di UNI Cosmesi in via Roma si terrà il primo concorso KIDS ZOO riservato ai più piccoli. Partecipare è molto semplice. È sufficiente ritirare da UNI il disegno da colorare e riportarlo prima del 5 ottobre per partecipare all’estrazione di numerosi premi.

I KIDS ZOO sono vitamine gommose al gustoso sapore di frutta, efficaci per aumentare le difese immunitarie. L’azienda produttrice è danese ma affonda le sue radici anche nel territorio viterbese.

In effetti, il marito della dott.ssa Gitte Pedersen, attuale proprietaria della dansk farmaceutisk industri, ha origini locali. Marco Capobianco parte da Vignanello una trentina di anni fa alla volta di Copenaghen e incontra Gitte in una pizzeria italiana. Una storia d’amore che dura ancora oggi e dal cui matrimonio sono nati Patrick e Isabella Capobianco, futura generazione italo-danese alla guida della dfi.