Previsioni del tempo del 28/09/2019

Viterbo

Tempo stabile sulla Capitale nel corso del fine settimana; qualche nube nella mattinata di sabato maggiori schiarite nel pomeriggio. Anche domenica sarà caratterizzata dal tempo asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +15°C e +24°C.

Lazio

Week end caratterizzato dal tempo asciutto; nuvolosità diffusa nella mattinata di sabato, maggiori aperture al pomeriggio specie sulla costa. Tempo stabile anche nella giornata di domenica con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio sia nelle ore diurne sia poi in serata.

Italia

Possibili piogge e acquazzoni al Nord soprattutto nelle ore diurne, con fenomeni localmente intensi sulla Liguria e tra Veneto e Friuli. Addensamenti anche compatti in serata e in nottata ma con tempo asciutto su tutti i settori.

Condizioni di tempo generalmente stabile sulle regioni centrali sia nelle ore diurne che in quelle serali ma con nuvolosità in transito per sia sul versante tirrenico che su quello adriatico con addensamenti a tratti consistenti. Sole prevalente al Sud Italia al mattino e al pomeriggio eccetto qualche locale nube sulle coste tirreniche ma in progressivo diradamento. Cieli sereni o al più poco nuvolosi anche nelle ore serali sempre con tempo prevalentemente asciutto.

