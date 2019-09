Guardea, completati lavori asfaltatura e pubblica illuminazione

loading...

NewTuscia – GUARDEA – Una serie di lavori stradali e agli impianti di illuminazione pubblica per 200mila euro di risorse in parte proprie e in parte regionali è stata avviata e conclusa dall’amministrazione comunale. Ne dà notizia il Comune stesso che ha provveduto alla sistemazione di numerosi tratti stradali che presentavano importanti problematicità per la percorribilità e la sicurezza.

I lavori hanno interessato Largo Giovanni Falcone dove sono stati completati i lavori di ripristino della fognatura e dei marciapiedi. Realizzato anche il sottofondo e rifatto completamente l’asfalto di fondo e la finitura. Altro intervento ha interessato la strada di accesso alla scuola dell’infanzia, che è stata rimessa a nuovo, anche con la regimazione delle acque meteoriche, prima dell’inizio dell’anno scolastico.

L’amministrazione ha proceduto poi all’asfaltatura di diverse strade e vie comunali, in particolare Strada Parco Aiola, Via S. Egidio, Via del Fossato, Fossato e il ponte sulla Strada Mezzeria. Per quanto concerne gli impianti di pubblica illuminazione, i lavori sono stati eseguiti a Via della Selvarella e Via del Fossato ed hanno consistito nella sostituzione delle vecchie lampade con delle nuove a led e basso consumo energetico.