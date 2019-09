Una festa in campagna a due passi dalla città di Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 a Viterbo, presso il Casale Ponte Sodo – Parco dell’Olmo in Strada Ponte Sodo si svolgerà la Festa di Campagna organizzata in collaborazione con Compagnia Tetraedro, Animazione Il Salto e l’educatore ambientale Andrea Carletti. Saranno due pomeriggi di festa in campagna, a due passi dal centro di Viterbo.

Sono previsti laboratori per bambini e per adulti (laboratori di educazione ambientale, trampoli, meditazione, danza Kathak, teatro, Panda boxe), ai quali sarà possibile partecipare iscrivendosi i giorni stessi o in anticipo via email. Durante il pomeriggio di sabato dalle 15 alle 20, verrà allestita un’area giochi con materiali riciclati curata da Animazione Il Salto e da Estrabilia il Circo dei Balocchi. Sono previstiper bambini e per adulti (laboratori di educazione ambientale, trampoli, meditazione, danza Kathak, teatro, Panda boxe), ai quali sarà possibile partecipare iscrivendosi i giorni stessi o in anticipo via email. Durante il pomeriggio di sabato dalle 15 alle 20, verrà allestita un’area giochi con materiali riciclati curata da Animazione Il Salto e da Estrabilia il Circo dei Balocchi.

Durante le due giornate si svolgeranno delle passeggiate per visitare il luogo e raccontare ai partecipanti cosa succederà in questo spazio e quali siano gli intenti del progetto Casale Ponte Sodo – Parco dell’Olmo; sarà attivato anche un piccolo crowdfunding per chi abbia voglia e possibilità di sostenere la realizzazione di alcune attività future. Sabato e domenica saranno allestiti inoltre degli stand di artigianato e prodotti agricoli e un punto ristoro/lounge aperto sempre, con tante sfiziosità che allieteranno la festa.

Domenica dalla mattina ci sarà un laboratorio per seguire il processo della passata di pomodoro aperto alle famiglie e il pomeriggio si chiuderà con la “Caccia al Tesoro della Biodiversità“. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale. La festa è aperta a tutti e sarà un momento di convivialità e condivisione a contatto con la natura.