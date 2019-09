Vittorio Sgarbi: “Il governo scoraggia i pagamenti in denaro in favore di quelli elettronici. Per la serie: come fare incassare più soldi alle banche facendo credere di colpire gli evasori”

loading...

NewTuscia – ROMA – “Ancora una volta con il pretesto della lotta all’evasione (invece di quella a sperperi e sprechi nel bilancio dello Stato) il Governo a traino Pd-5 Stelle si prepara ad approvare nuove misure per scoraggiare l’uso del denaro contante e favorire i pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito e di debito). Che, in pratica, vuol dire più commissioni per le banche: milioni di euro prelevati, per legge e subdolamente dalle tasche dei cittadini in favore dei colossi bancari. Per la serie: come fare incassare più soldi alle banche facendo credere di colpire gli evasori. Come se far pagare una camicia con la carta di credito invece che in contanti, serva davvero a colpire i grandi evasori!

Insomma, il Governo si adopera perché il pensionato paghi il ciabattino con il bancomat e tollera, per esempio, che il proprietario del calzaturificio paghi le tasse in Romania. “Giuseppi” Conte tutto sembra tranne che un ‘avvocato del popolo'”.

Vittorio Sgarbi