Tutto pronto per il Menotti Art Festival a Spoleto

NewTuscia – SPOLETO – Dal 27 al 30 settembre nell’ambito dell’11^edizione di Spoleto Art in the City – Presidente Prof. Luca Filipponi, direttore artistico Spoleto Meeting Art Paola Biadetti, membro Commissione Premio Spoleto Art Festival Tiziana Pizzi – ci sarà la seconda edizione di Menotti Art Festival Premio Internazionale FAJALOBY/DIVIMPEX CONSULTING nel Palazzo Leti Sansi e a cura di Franck Olivier Saye e Marcia Sedoc e con il Patrocinio del Vescovo di Suriname e di Roy Liew A Sie, Console Generale del Suriname in Olanda; quest’ultima ha anche la direzione artistica assieme al Prof. Alvaro Caponi. Il Premio è stato ideato nel 2013 dall’attrice e cantante Marcia Sedoc – Presidente dal 2004 dell’Associazione Fajaloby Onlus che si occupa di scambio culturale e sociale – e da due anni il Premio viene consegnato a Spoleto e condiviso con Divimpex Consulting Srl del Dott. Franck Olivier Saye, un imprenditore della Costa d’Avorio che si occupa di Mediazione Internazionale. Il Premio Internazionale verrà consegnato anche quest’anno a Spoleto e precisamente nel pomeriggio del 29 settembre alla presenza di delegazioni diplomatiche e imprenditori dall’Olanda e da altri paesi del mondo che verranno per la prima volta a Spoleto, come il Prof. Max Sordam dell’Università di Scienze Umanitarie di Amsterdam. Della Commissione di questo premio dedicato a “Pace-Libertà-Diritti Umani” fanno parte anche il Gran Priore Internazionale FR. Massimo Maria Civale e il Presidente di CulturAmbiente Associazione Internazionale & Centro per la Pace Cav. Prof. Arch. Umberto Puato Ambasciatore di Pace O.F.M. Roma-Assisi. Dal mattino del 27 settembre l’antico Palazzo Leti Sensi aprirà le sue porte alle Mostre di Arti Visive e Mostre di libri. Dalle 15 alle 19 le varie sale – ricche di affreschi e stemmi – verranno animate da Rassegne di film su tematiche sociali, culturali, ambientali e non solo, Esibizioni di Artisti Internazionali, Sfilate di Moda e tanto altro legato al mondo dell’Arte e della Cultura. L’inaugurazione ufficiale della Mostra avverrà alle 18 del 27 settembre e il noto critico d’arte Ugo Bongarzoni introdurrà le opere di arti visive esposte dagli artisti Alvaro Caponi, Antonietta Pignatelli Palladino, Angelo Casella, Alberto Spina, Ausilia Minasi, Anna Maria Tani, Antonella Nelli, Baldo Ingrassia, Chema Rivas, Claudia Marini, Cristina Moglia, Gianluca Merlonghi, Giovanni Douglas Lopes, Giada Beltramme, Gandolfa Gennaro, Nicoletta Alvisini, Martina Lignini, Oxanna kolyada, Rayan Arbilo, Simonetta Pantalloni, Tamara Pierbattisti, Valentina Roma, Andrea Spuntarelli. Saranno presenti rappresentanti internazionali della cultura, arte e spettacolo e tutti coloro che sostengono l’evento con il loro operato nei vari ambiti direttivi di competenza: regia Dott.ssa Rita Giancola (vice-presidente di CulturAmbiente, regista-sceneggiatrice-poetessa), redazione internazionale Dott.ssa Nicoletta Montesano, ufficio stampa Valentina Roma e Gaetano Alaimo (direttore di New Tuscia e di Gold Tv Tuscia); intervengono tanti altri illustri personaggi che hanno dato il loro prezioso contributo all’evento come il Manager Angelo Rallo (opera da anni nel sociale contro ogni tipo di violenza e maltrattamenti agli animali), Prof. Tia Kone (Presidente UDR Costa d’Avorio e Presidente Corte Suprema da 41 anni), Ing. Gerardo Rosa Salsano (Presidente CAD Internazionale), Domenico Famiglietti e Carlo Famiglietti (Presidente e Vice-Presidente ANLEP Sanità e Ambiente) Maria Pereira (ASD Brasile-Italia Scuola Calcio), Maria Rosa Borsetti (Wedding Planner). Ogni giorno ci saranno degustazioni offerte da Aziende “Made in Italy”.

I due momenti rappresentativi del Premio FAYALOBY/DIVIMPEX CONSULTING saranno concentrati nelle giornate del 28 e 29 settembre. Il 28 settembre verrà consegnato il Premio Letterario ad autori che hanno partecipato al Concorso indetto i mesi scorsi e precisamente a Giovanni Mercadante (scrittore e giornalista), Ketty Carraffa (opinionista televisiva, fotoreporter e scrittrice, fashion-blogger) e Paola Galligani (scrittrice)

Il Palazzo seicentesco ospiterà artisti da tutto il mondo che esprimono la propria creatività nei vari campi Arte, Moda, Cinema e Musica. Ci saranno anche spazi dedicati alla letteratura e poesia con esposizione di libri delle autrici Maria Pia Alfonsi in arte MAPI, Rosanna Sabatini e assieme a loro la poetessa Anna Maria Stefanini (tutte e tre delegate per l’attività letteraria di CulturAmbiente) e Virginia Barrett, scrittrice e nota artista poliedrica (attrice, cantante, drammaturga ecc). Durante le quattro giornate si esibiranno artisti di fama internazionale come il tenore Koffi Julien Attaumbre, il cantante Jazz Evita Tjon A Ten, il soprano Sara Pastore, il cantante Dani Rap che farà una performance suggestiva e originale con il pittore non vedente Andrea Spuntarelli, la regista e attrice Donatella Cotesta, il maestro di musica Francesco Molinari, il cantautore Abs Hima, la poetessa Ausilia Minasi, la cantautrice Giloya, il cantante Cris Vola, il cantante Max Stopponi, il musicista Luca Neves in arte Fat Negge, l’artista Helene Mastroianni, il musicista e attore Moustapha Mbengue.

Ci sarà una sala adibita alla proiezione di film corti e lungometraggi di registi nazionali e internazionali che presenteranno film corti e lungometraggi che affrontano con modalità e stili differenti importanti tematiche culturali, sociali e ambientali. Dal 27 al 30 settembre – dalle 15 alle 16.30/17 si susseguiranno i seguenti film diretti da registi internazionali: YOUSEF di Mohamed Hossameldin, YULULU di Michele Cinque, LA GITA di Salvatore Allocca, IL MONDIALE IN PIAZZA di Vito Palmieri, KRENK di Tommaso Santi, LA RECITA di Guido Lombardi, INDOVINA CHI TI PORTO PER CENA di Amin Nour, LA FESTA PIU’ BELLISSIMA di Hedi Krissane,WAKE UP di Evaristus Ogbechie, LA PACE ALL’IMPROVVISO di Tezeta Abraham, MACEDONIA ALL’ITALIANA di Diana Pesci, ACQUA ALTA film corto di Rita Giancola (Produzione CulturAmbiente Associazione Internazionale & Centro per la Pace), MY NAME IS…877 videoteatro di Michele Celeste, DONNE ALLEGRE della Compagnia Teatrale VigorMusic Junior regia di Nikolas Vigoriti HOTELLO FULL IMMERSION video teatro di Michele Celeste, A ME RESTA LA SPERANZA docu-film di Virginia Barrett, LA FIAMMA NERA di Bruno di Luia e Michele Le Roy.

Durante le quattro giornate sfileranno bellissime modelle che indosseranno gli abiti degli stilisti Korn Taylor, Anna Bruna Moda e Ana Cris. La sezione Moda è a cura della top model italo brasiliana Sarajo Mariotti, mentre le acconciature sono dell’Hair Stylist Mimmo Parrucchieri-Spoleto e il Make-up di Graziano Giommaroni, Make-up Artist di Wedding e di Alta Moda.

Il 30 settembre si concluderà il MENOTTI ART FESTIVAL alle 20 con la consegna di un attestato di partecipazioni a tutti gli artisti alla presenza del critico d’arte Ugo Bongarzoni. La chiusura sarà preceduta dal concerto alle 19 del grande Maestro Vince Tempera alle 20 con musiche tratte da colonne sonore di film (da “La Dolce Vita” di F.Fellini a “Kill Bill” di Quentin Tarantino)

dott.ssa M.RITA GIANCOLA