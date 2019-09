A Sutri incontro su Cristoforo Colombo con Ruggero Marino

loading...

NewTuscia – SUTRI – Domenica 29 settembre torna l’ormai tradizionale appuntamento con il Caffè letterario di Colle Diana, a Sutri, arrivato alla quarta stagione. Ospite sarà Ruggero Marino, giornalista e scrittore. Ha lavorato, per trentaquattro anni, al quotidiano “Il Tempo” di Roma, ricoprendo le cariche di inviato speciale, di redattore capo del giornale e di responsabile dei settori spettacolo e cultura ed è tra l’altro autore di vari libri, tra cui “Cristoforo Colombo l’ultimo dei templari”. il giornalista ha impegnato anni per ricostruire la figura del navigatore genovese e la sua impresa che ha cambiato il corso della storia. Il tutto cambia la prospettiva con cui per anni si è vista la scoperta dell’America sulla base di nuove scoperte, ma anche di sconcertanti rivelazioni esoteriche.

Ruggero Marino sostiene che Colombo fosse figlio naturale del cardinale genovese Giovanni Battista Cybo, asceso al soglio pontificio nel 1484 col nome di Innocenzo VIII. Sarebbe stato, infatti, questo Papa d’accordo con Lorenzo de Medici, col quale era imparentato, a sovvenzionare l’impresa del grande navigatore. Il quale, secondo Marino, non avrebbe affrontato “l’ignoto” – come vuole la leggenda – perché l’America non sarebbe stata scoperta “per caso”: Colombo sapeva dove andare, e lo ha fatto grazie alle antiche mappe compilate da chi (monaci, cavalieri, vichinghi, turchi e altri ignoti navigatori) era approdato prima di lui in quello che sarebbe stato chiamato il “Nuovo Mondo”.

La scoperta dell’America sarebbe stata, dunque, tutta italiana e la Spagna sarebbe riuscita ad impadronirsene, forse, con un complotto politico o, forse, per un oscuro gioco del destino. Infatti, i “registi” dell’impresa – Innocenzo VIII e Lorenzo de Medici – morirono entrambi nella tarda estate del 1492, quando le tre caravelle erano ancora in alto mare.Per scoprire tutto ciò l’appuntamento è alle 17.30 presso il Centro Sportivo di Colle Diana – via di Ronciglione, km. 2.800 – Sutri – ingresso libero.